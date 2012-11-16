Палата представителей Конгресса США одобрила введение «списка Магнитского»
19:51, 16 ноября 2012Мир
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Палата представителей конгресса США приняла в пятницу законопроект о введении "списка Магнитского" и одновременной отмене поправки Джексона-Вэника.
Конгресс США одновременно принял отмену поправки Джексона-Вэника
Палата представителей конгресса США приняла (365 конгрессменов проголосовали за законопроект, 43 высказались против) в пятницу законопроект о введении визовых санкций против россиян и одновременной отмене ограничительной торговой поправки Джексона-Вэника, пишет РИА "Новости".
Аналогичный законопроект рассматривается в сенате, он будет принят до рождественских каникул в декабре. Президент США Барак Обама может подписать закон до конца года, после чего он вступит в действие.
Россия заявила, что жестко отреагирует на принятие властями США закона о "списке Магнитского", а вступление этого закона в силу негативно скажется на отношениях Вашингтона с Москвой.
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