ВВС Ирана атаковали беспилотник США над Персидским заливом

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны США Джордж Литтл, инцидент произошел 1 ноября. По его словам, "беспилотник" не пострадал и благополучно вернулся на базу, сообщает newsru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

О случившемся были незамедлительно проинформированы президент Барак Обама, глава Минобороны Леон Панетта и лидеры Конгресса США.

Литтл уточнил, что огонь по американскому аппарату MQ Predator вели два истребителя Су-25 российского производства, находящиеся на вооружении ВВС Ирана. Атака началась, когда БПЛА был примерно в 25 км от иранского побережья.

"Наш летательный аппарат не заходил в воздушное пространство Ирана. Он постоянно находился в международном воздушном пространстве", - подчеркнул представитель Пентагона, напомнив, что граница национального воздушного пространства над морем проходит примерно в 20 км от побережья.

Отвечая на вопрос журналистов, носила ли стрельба предупредительный характер или велась на поражение, Литтл сообщил, что, судя по всему, иранские самолеты пытались сбить американский "беспилотник". По аппарату было сделано несколько залпов из пушечных установок.

Представитель Пентагона отметил, что летательный аппарат не был оснащен какими-либо вооружениями, в том числе ракетами. Он вел наблюдение за ситуацией в Персидском заливе, то есть осуществлял разведывательную миссию.

Это был первый случай обстрела иранскими военными самолетами невооруженного американского БПЛА. Литтл не стал уточнять, какому ведомству - Пентагону или ЦРУ - принадлежит этот "беспилотник".

Представитель Минобороны заявил, что США уведомили Иран о намерении продолжить полеты своих "беспилотников" в нейтральном воздушном пространстве в районе Персидского залива, несмотря на этот инцидент.

По его словам, это будет сделано "в соответствии с давней практикой и обязательствами США по обеспечению безопасности в регионе".

Литтл также подчеркнул, что, если потребуется, вооруженные силы США отреагируют на подобные провокации. Он отметил, что Соединенные Штаты "располагают широкими возможностями по защите своих военных сил и средств" и готовы использовать их в случае необходимости.