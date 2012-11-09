В Госдуме РФ встревожились, что ПР и КПУ могут не создать большинство

Об этом говорится в заявлении главы думского Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонида Слуцкого, переданном агентству УНИАН его пресс-службой.

«Ситуация тревожная», - сказал Л.Слуцкий, комментируя итоги выборов в Верховную Раду Украины.

По его словам, несмотря на закономерную победу пропрезидентской Партии регионов, неприятной неожиданностью явилось прохождение в Раду националистической партии «Свобода».

«И за счет депутатов от мажоритарных округов фракция «Свободы» может стать даже более многочисленной, чем у коммунистов», - отметил Л.Слуцкий. Он добавил: «Нет уверенности и в том, что союз Партии регионов с коммунистами будет прочным и получит стопроцентное большинство».

По теме: Симоненко: Ни в какие коалиции фракция КПУ вступать не будет

Л.Слуцкий признался, что с «определенным пессимизмом» смотрит на будущие перспективы крупных российско-украинских договоренностей в газовой сфере, по пограничным вопросам или о Таможенном союзе.

«Борьба будет очень напряженной. Надеяться явно не приходится на то, что будут легко приниматься важные решения для российско-украинских отношений», - уверен Л.Слуцкий.

Вместе с тем, он считает, что до денонсации предыдущих соглашений и отмены законов, в частности, о зоне свободной торговли в рамках СНГ и региональных языках, дело не дойдет.

«Развитие внутриполитической ситуации в Украине и итоги выборов в Верховную Раду убеждают всех нас в необходимости усилить работу по межпарламентскому направлению», - заявил Л.Слуцкий.