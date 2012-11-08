Симоненко: Ни в какие коалиции фракция КПУ вступать не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции лидер КПУ Петр Симоненко.

«Фракция Компартии будет действовать самостоятельно, и мы будем принимать только те решения, которые, естественно, в контексте нашей предвыборной программы. И ни в какие коалиции фракция Компартии вступать не будет», - сказал П.Симоненко.

При этом он назвал ложью и клеветой заявления, особенно «национал-социалистов, прошедших в парламент», о сотрудничестве КПУ с Партией регионов.

«Я еще раз хочу подчеркнуть: они подтверждают ту идеологическую концепцию, которая положена в их основу, и основана, прежде всего, на геббельсовских приемах ведения пропагандистской работы. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что вопрос о том, как будет работать парламент, Компартию сегодня очень тревожит», - отметил П.Симоненко.

В связи с этим он подчеркнул, что КПУ подготовила целый ряд законопроектов для внесения в новый парламент, основанных на той политической программе, которую КПУ заявляла в период предвыборной кампании.