Журналист обнародовал список клиентов швейцарского банка

В общей сложности суммы составили около 2 миллиардов евро. Среди упомянутых в списке - известные политики и бизнесмены.

Журналиста обвиняли в нарушении закона о защите личных данных, ему грозили 3 года тюрьмы.

Сам Ваксеванис заявил, что обнародовал список только после того, как в течение двух лет правоохранительные органы бездействовали и не спешили открыть дело о возможном уклонении лиц, упомянутых в списке, от уплаты налогов.

Данные, содержащиеся в списке, передал журналисту анонимный сотрудник банка. Сам Ваксеванис утверждает, что подобный список передала греческим властям еще два года назад тогдашний министр финансов Франции Кристин Лагард, замечает Радио Свобода. Однако Афины не сделали ничего, чтобы проверить законность вывода средств за рубеж.