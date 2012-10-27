В Москве завершилась реконструкция памятника Тарасу Шевченко

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко.

«Вчера на свое место после реконструкции был возвращен памятник Тарасу Шевченко. Работы были завершены на несколько месяцев раньше, чем планировалось», - сказал В.Ельченко.

По словам посла, монумент пока закрыт защитной коробкой, так как на территории сквера Тараса Шевченко продолжаются работы по благоустройству. В ближайшее время памятник будет доступен для посещений.

«Украина и Россия в 2014 году планируют совместные мероприятия к 200-летию со дня рождения Шевченко, и завершение реставрационных работ - знаковое событие для нас», - сказал В.Ельченко.

Как сообщал УНИАН, в начале года правительство Москвы приняло решение о временном демонтаже памятника Т.Шевченко с целью его реставрации. Реставрационные работы начались в мае.

22 октября Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Президентом Украины Виктором Януковичем заявил, что две страны вместе отметят в 2014 году 200-летие со дня рождения Т.Шевченко.