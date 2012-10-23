Путин: Украина и Россия вместе отметят 200-летие Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент РФ Владимир Путин сказал во время заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом Украины Виктором Януковичем в государственной резиденции Ново-Огарево в Подмосковье.

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«Еще одним значимым совместным проектом обещает стать предстоящее в 2014-м 200-летие со дня рождения великого поэта Тараса Шевченко. Мы договорились с Виктором Федоровичем дать поручение правительствам приступить к совместной всесторонней подготовке к этому значимому для наших стран юбилею», - сказал В.Путин.