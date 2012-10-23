Обама и Ромни проведут последний раунд дебатов

Кандидаты обсудят внешнюю политику. Среди тем – положение в Ливии, где недавно убит американский посол, в Китае, Афганистане, Сирии, а также ситуация вокруг иранской ядерной программы.

Наблюдатели отмечают, что за две недели до выборов Ромни испытывает большое нервное напряжение в связи с необходимостью показать знание международной политики и способность, в случае победы на выборах, стать верховным главнокомандующим вооружёнными силами США.

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Дебаты пройдут в Университете Линна во флоридском городе Бока-Ратон, сообщает Радио Свобода. Они начнутся через два часа. Дебаты будут транслироваться по телевидению.

Как сообщал УНИАН, действующий Президент США Барак Обама проиграл первый раунд предвыборных дебатов 3 октября, однако сумел переломить ситуацию во втором раунде 17 октября.