Обама выиграл предвыборные дебаты у Ромни

Как сообщает РИА «Новости», ожидается, что эта победа склонит на сторону Б.Обамы значительное количество неопределившихся избирателей, до настоящего времени отдававших предпочтение М.Ромни перед выборами 6 ноября.

Очередной раунд предвыборных президентских дебатов прошел во вторник вечером в Хемпстеде (штат Нью-Йорк) в формате ответов на вопросы 82-х неопределившихся избирателей.

Ранее М.Ромни и Б.Обама провели дебаты 3 октября, а кандидаты в вице-президенты Джозеф Байден и Пол Райан - 12 октября.

Президент учел все ошибки встречи с М.Ромни 3 октября и активнее включался в споры, прибегал к обвинениям в адрес собеседника, не боялся упрекать его в неосведомленности в ряде вопросов внешней и внутренней политики. Для очередного раунда дебатов Б.Обама выбрал агрессивный и обвинительный стиль выступления. В целом Президент, известный тем, что отвечает на вопросы длинными фразами, в прошедший вечер был лаконичен и точен в определениях. Он перебивал М.Ромни, не ждал возможности возразить ему, когда тот допускал ошибки или неверные толкования действий действующей администрации.

Ведущая дебатов, журналист CNN Кэнди Кроули, была вынуждена несколько раз прерывать спорящих и возвращать их к ответам на вопросы.

Телезрители согласились, что Б.Обама учел уроки прошлых дебатов и признали его победителем нового раунда.

"Выступление Обамы понравилось 46% телезрителей, за Ромни же отдали голоса 39%", - отмечает CNN, проводившая опрос телезрителей.

Это первая победа демократов, которых на президентских выборах представляют Б.Обама и Дж.Байден.

Победа в двух предыдущих раундах дебатов - 3 и 12 октября - осталась за республиканцами М.Ромни и П.Райаном.