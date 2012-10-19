У Фиделя Кастро снова произошло кровоизлияние в мозг

У бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро произошел инсульт, сообщает Fox News.

По данным телеканала, Ф.Кастро не может нормально говорить, есть и испытывает проблемы с узнаванием людей.

«У него произошло кровоизлияние в мозг, и сейчас он абсолютно никого не узнает. Неврологические функции его организма не работают. Он близок к вегетативному состоянию», – рассказал один из врачей председателя госсовета Кубы Хосе Маркина, передает «Газета.Ru».

«Он может прожить в таком состоянии много недель, но я могу с уверенностью утверждать, что мы больше никогда не увидим его на публике», – добавил доктор.

Слухи об ухудшении здоровья 86-летнего Ф.Кастро и его смерти неоднократно появлялись в СМИ в последние годы.