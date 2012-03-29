Встреча Папы Римского с Фиделем Кастро продлилась около получаса

Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с апостольским визитом на Кубе, встретился с лидером кубинской революции Фиделем Кастро, сообщил представитель Ватикана Федерико Ломбарди.



По его словам, встреча прошла во временной резиденции Папы Римского в Гаване, куда специально приехал Фидель. Встреча началась в "очень сердечной обстановке", продлилась около получаса и "прошла очень энергично", - приводит его слова РИА "Новости".



По словам Ломбарди, и Фидель, и Папа пошутили по поводу своего возраста: 85-летний Фидель старше понтифика на восемь месяцев.



Среди вопросов, которые обсуждали понтифик и команданте - изменения в церковной литургии, роль и миссия папы, папских поездок и встреч понтифика с народом. Еще одной темой стали основные проблемы, с которыми приходится сегодня сталкиваться человечеству.



Перед окончанием встречи команданте попросил понтифика послать ему книги, которые, по его мнению, будут интересны для очередной статьи из серии "Размышления", и представил понтифику двух своих сыновей. Во время беседы присутствовала также и Далия Сото - супруга Фиделя.



Рассказывая об отношении Фиделя к религии, Ломбарди сказал, что Фидель, без сомнения, был крещен, но вопросы, которые касаются его личной веры, он комментировать не может. "Есть разница между тем, когда человек крещен, и когда активно участвует в церковной жизни", - сказал он.



Говоря о том, почему понтифик встретился с Фиделем и не нашел времени для встречи с оппозицией, Ломбарди сообщил, что это объясняется практикой папских поездок, когда учитываются пожелания приглашающей стороны.



"Кубинские власти сообщили нам о большом желании Фиделя Кастро встретиться с понтификом. Кроме того, надо принять во внимание, что Фидель лично встречался с Иоанном Павлом II, и эти встречи становились вехами в развитии Кубы", - продолжил он.



"Папа получал много просьб и призывов, которые были внимательно изучены. На эти просьбы папа ответил в своих публичных выступлениях. Встречи с отдельными группами и с католическими объединениями не были запланированы из-за нехватки времени", - сказал Ломбарди.