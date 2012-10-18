МИД: Граждане Украины, находящиеся в Сирии, смогут проголосовать в Ливане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Украины – руководитель аппарата МИД Андрей Олефиров.

Он отметил, что в связи с ситуацией безопасности в Сирии и Ираке не все граждане Украины, которые находятся в этих странах, смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных в дипломатических представительствах, поэтому предусмотрена возможность голосования в соседних странах.