Иванишвили официально представлен кандидатом на пост премьера Грузии

Об этом сообщила сегодня пресс-служба главы грузинского государства.

Теперь, по конституции, у Иванишвили есть десять дней на официальное представление своего правительства. В течение семи дней после представления парламент простым большинством должен проголосовать за доверие или недоверие новому правительству, пишет Радио Свобода.

Вчера Иванишвили уже объявил вторую версию состава своего правительства.

Больше всего обсуждений вызывает кандидатура бывшего динамовца, футболиста Кахи Каладзе, который, не имея никакого управленческого опыта, может возглавить министерство энергетики.