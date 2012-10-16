Саакашвили вернул Иванишвили гражданство Грузии

Об этом сообщила сегодня пресс-служба главы грузинского государства.

При этом, по сообщению, гражданство Грузии приобретет для Иванишвили силу после того, как прекратится его нынешнее гражданство Франции, пишет Радио Свобода.

Других деталей об указе пока официально не сообщили.

Адвокат Иванишвили Шалва Тадумадзе, со своей стороны, заявил, что гражданство политику и бизнесмену было предоставлено путем натурализации, на что президент имеет право по действующему законодательству.

По словам адвоката, ожидание вступления указа в силу должно быть недолгое, потому что Иванишвили уже давно обратился к Франции с просьбой прекратить его гражданство, но до сих пор это было невозможно, ибо в таком случае он остался бы вообще без гражданства.

У Иванишвили раньше уже было гражданство Грузии, но Саакашвили отменил его своим указом осенью прошлого года на основании того, что бизнесмен получил еще и гражданство Франции.