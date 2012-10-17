В Нигерии похитили одного эстонского и шестерых российских моряков
15:53, 17 октября 2012Мир
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Шесть российских моряков похищены в Нигерии.
В Нигерии похитили 7 моряков
Шесть российских моряков похищены на юге Нигерии, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс. Информацию сообщила одна из французских компаний, которая работает в этой африканской стране.
По данным агентства, кроме шести россиян похищен также гражданин Эстонии.
Похищение произошло в Дельте Нигера - нефтедобывающем районе на юге страны.
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