В Нигерии похитили одного эстонского и шестерых российских моряков

Шесть российских моряков похищены на юге Нигерии, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс. Информацию сообщила одна из французских компаний, которая работает в этой африканской стране.

По данным агентства, кроме шести россиян похищен также гражданин Эстонии.

Похищение произошло в Дельте Нигера - нефтедобывающем районе на юге страны.