Путин назвал НАТО атавизмом «холодной войны»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в Таджикистане во время встречи с военнослужащими российской военной базы.

«Я считаю, что НАТО, которая сложилась во времена «холодной войны», свою основную функцию давно утратила и непонятно, ради чего она существует сегодня», - сказал В.Путин. Он отметил, что нет противостояния двух систем, которые друг с другом соперничали.

«Для чего она остаётся – по сей день, непонятно. Я считаю, что это в значительной степени атавизм холодной войны», - добавил В.Путин.

При этом он подчеркнул, что существование этого блока – геополитическая реальность и Россия должна с этим считаться.

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Российский президент отметил, что альянс может играть позитивную роль, если действует по поручению Совета Безопасности ООН.

В.Путин отметил, что Россия готова выстраивать с НАТО нормальные партнёрские отношения. В частности, совместно вести борьбу с наркотрафиком, с организованной международной преступностью, с пиратством, с терроризмом и экстремизмом.

«На многих из этих направлений у нас в целом со странами НАТО и с НАТО как организацией отношения выстраиваются неплохо», - считает В.Путин.

В тоже время В.Путин заявил, что Россия хотела бы чтобы НАТО не выходила как минимум за рамки своей уставной деятельности, не расширяла сферу своей деятельности за пределы документов, которыми границы этой деятельности определены, а также не становилась бы глобальной организацией.

По его мнению, альянсу нужно быстрее трансформироваться в чисто политическую организацию.

«Что касается расширения инфраструктуры, военной инфраструктуры в сторону наших границ, то это, конечно, всегда было и будет вызывать у нас обоснованное беспокойство», - сказал он.

При этом В.Путин напомнил, что когда объединялась Германия бывший Генеральный секретарь НАТО тогда сказал: «Россия может быть уверена, во всяком случае, в одном: что НАТО не будет двигаться к её границам». «Как мы видим, жизнь оказалась совсем другой, и на практике военная инфраструктура НАТО к нашим границам приближается», - сказал он и добавил, что это создаёт реальные угрозы для российской территории.