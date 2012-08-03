Путин разрешил НАТО возить грузы через Россию: и по суше, и по небу

Россия будет помогать НАТО с операцией в Афганистане, чтобы не задействовать там собственных вооруженных сил, заявил президент Путин, пишет Немецкая волна.

Такое заявление Владимир Путин сделал, отвечая на вопрос о перевалочном пункте НАТО вблизи города Ульяновск, в 800 километрах на восток от Москвы.

«Если в Афганистане порядка не будет, то и на наших южных рубежах будет неспокойно. Там государства НАТО присутствуют, надо им помогать. Не нам же там воевать, пусть сами воюют», - пояснил Путин.

Транзит гражданских грузов для международного контингента НАТО в Афганистане через территорию России может начаться в течение следующих недель. Правительство России разрешило использовать вместе с наземным и воздушный транзит грузов через Ульяновск из Афганистана и обратно.

Агентство dpa называет этот жест Кремля относительно НАТО «историческим», отмечая, что Альянс впервые сможет действовать на территории России.

Ранее в МИД России заявили, что руководство НАТО подтвердило «готовность соблюдать установленные в Российской Федерации условия осуществления комбинированного транзита". При этом в российском внешнеполитическом ведомстве заверили, что «спекуляции» о создании базы или иного военного объекта НАТО на российской территории лишены каких-либо оснований. С критикой предоставления транзита НАТО выступила Компартия России.