В Саудовской Аравии - массовые аресты за празднование Дня святого Валентина

Религиозная полиция Саудовской Аравии арестовала 144 человека за празднование дня святого Валентина, сообщает Газета.Ru.

Комитет по поощрению добродетели и предотвращению порока заявил в своем микроблоге в Twitter, что его сотрудники покарали арестованных и что аресты продолжаются.

Организация также конфисковала из магазинов все красные розы, утверждая, что они подстрекают людей к празднованию дня святого Валентина.