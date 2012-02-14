В Саудовской Аравии - массовые аресты за празднование Дня святого Валентина
19:45, 14 февраля 2012Мир
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Конфискуют все красные розы
Религиозная полиция Саудовской Аравии арестовала 144 человека за празднование дня святого Валентина, сообщает Газета.Ru.
Комитет по поощрению добродетели и предотвращению порока заявил в своем микроблоге в Twitter, что его сотрудники покарали арестованных и что аресты продолжаются.
Организация также конфисковала из магазинов все красные розы, утверждая, что они подстрекают людей к празднованию дня святого Валентина.
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