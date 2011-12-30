На Аляске проснулся вулкан Кливленд: столб пепла - до 4,5 км

На Алеутских островах (штат Аляска) в четверг, 29 декабря, началось извержение вулкана Кливленд. Выброшенный им столб пепла достигает высоты 4,5 км.

Согласно сообщению Центра наблюдения вулканической активности штата Аляска, в воздушном пространстве над островами введен режим повышенной опасности для авиации, передает ИТАР-ТАСС.

Вулкан Кливленд расположен на необитаемом острове Чугинадак, в 1512 км к юго-западу от Анкориджа – крупнейшего города штата. Облако пепла, которое, согласно снимкам из космоса, взметнулось вверх в результате одного единственного мощного выброса магмы из жерла Кливленда, видно с расстояния более 89 км. Оно и движется на юго-восток.

Вулканологи продолжают осуществлять мониторинг извержения, возможны повторные выбросы пепла.