Генпрокуратура РФ: крушение ”Невского экспресса” - результат терракта

По факту крушения поезда "Невский экспресс" Москва-Петербург в Новгородской области возбуждено уголовное дело по статье "терроризм". Как сообщает NEWSru, Генпрокуратура РФ сегодня утром подтвердила, что поезд сошел с рельс в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в 30 метрах от моста. По данным правоохранителей, на месте происшествия осталась воронка полтора на полтора метра, обнаружены металлические предметы – части взрывного устройства, а также провода, протянутые на 5 метров от рельсов. В прокуратуре не исключают, что преступление совершено организованной группой.

По данным "Российских железных дорог", за медицинской помощью обратились 60 человек, 25 человек были отправлены в больницу города Малые Вишеры Новгородской области.

Еще восемь пострадавших пассажиров поезда, в том числе 12-летнюю девочку и гражданина Италии, медики госпитализировали после их прибытия на дизельном поезде на Московский вокзал Петербурга. Два человека находятся в критическом состоянии.

По сообщению “Российских железных дорог», из-за теракта повреждено 800 м железнодорожного полотна. В результате аварии с рельсов сошли электровоз и 12 вагонов.

После аварии движение поездов по этой ветке было парализовано. Десять поездов сообщением Санкт-Петербург - Москва, которые находились в пути во время аварии пассажирского поезда "Невский экспресс" в Новгородской области, сейчас стоят в Ленинградской области, сообщила пресс-служба РЖД.