Украинца могут посадить в тюрьму за то, что приставал к стюардессе

Гражданин Украины оказался на скамье подсудимых в Сингапуре.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», по данным местной прессы, украинец приставал к стюардессе во время перелета из Москвы в Сингапур. Согласно обвинению, он дважды дотронулся до ягодиц женщины и один раз коснулся ее груди. Теперь ему грозит тюрьма и битье палками.