Украинца могут посадить в тюрьму за то, что приставал к стюардессе
09:18, 20 декабря 2011Мир
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Оказался на скамье подсудимых в Сингапуре
Гражданин Украины оказался на скамье подсудимых в Сингапуре.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», по данным местной прессы, украинец приставал к стюардессе во время перелета из Москвы в Сингапур. Согласно обвинению, он дважды дотронулся до ягодиц женщины и один раз коснулся ее груди. Теперь ему грозит тюрьма и битье палками.
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