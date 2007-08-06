Самый популярный республиканец США за идею нанесения удара по Пакистану
Об этом Джулиани заявил на дебатах
|Рудольф Джулиани во время дебатов. Фото Reuters
"Я бы решился на проведение такой операции, если это будет единственной возможностью сокрушить "Аль-Каеду" и "Талибан", а также поймать Бин Ладена", - заявил бывший мэр Нью-Йорка во время дебатов со своим соперником за лидерство в Республиканской партии Миттом Ромни (Mitt Romney).
По его мнению, Пакистан недостаточно активно борется против означенных угроз безопасности.
При этом Ромни косвенно поддержал своего однопартийца-соперника, заявив, что возможность военной операции в Пакистане нельзя исключать, но и озвучивать намерение ее провести не следует.
Напомним, что заявления республиканцев последовали почти сразу за речью одного из кандидатов в президенты от Демократической партии Барака Обамы, который, выступая 1 августа с речью о международной политике, сказал, что готов послать американские войска в горные районы на востоке Пакистана.
По мнению американских спецслужб, именно там движение "Талибан" и "Аль-Каеда" чувствуют себя абсолютно спокойно, так как правительство Пакистана фактически не обладает суверенитетом над этой местностью.