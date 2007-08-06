Самый популярный республиканец США за идею нанесения удара по Пакистану

Самый популярный в США деятель Республиканской партии и один из наиболее вероятных кандидатов от этой партии на президентских выборах 2008 года Рудольф Джулиани заявил, что допускает возможность нанесения ударов по Пакистану, сообщает AFP.

"Я бы решился на проведение такой операции, если это будет единственной возможностью сокрушить "Аль-Каеду" и "Талибан", а также поймать Бин Ладена", - заявил бывший мэр Нью-Йорка во время дебатов со своим соперником за лидерство в Республиканской партии Миттом Ромни (Mitt Romney).

По его мнению, Пакистан недостаточно активно борется против означенных угроз безопасности.

При этом Ромни косвенно поддержал своего однопартийца-соперника, заявив, что возможность военной операции в Пакистане нельзя исключать, но и озвучивать намерение ее провести не следует.

Напомним, что заявления республиканцев последовали почти сразу за речью одного из кандидатов в президенты от Демократической партии Барака Обамы, который, выступая 1 августа с речью о международной политике, сказал, что готов послать американские войска в горные районы на востоке Пакистана.

По мнению американских спецслужб, именно там движение "Талибан" и "Аль-Каеда" чувствуют себя абсолютно спокойно, так как правительство Пакистана фактически не обладает суверенитетом над этой местностью.

Лента.ру