Поляки забросали полицию камнями и урнами

В центре Варшавы сегодня, на День независимости Польши, полиция арестовала по меньшей мере сто человек, которые нападали на полицейских, отделявших участников марша националистических организаций от демонстрации антифашистов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, часть демонстрантов без признаков принадлежности к каким-либо политическим или общественным организациям уничтожала автобусные остановки, бросала в правоохранителей камни и урны, уничтожала автомобили, в частности, они сожгли машину телеканала TVN24.

В результате столкновений пострадали 8 правоохранителей, трое были доставлены в больницы.

Также в больницы попало около 10 демонстрантов.

Полиция применила против нарушителей слезоточивый газ и водные пушки.

По данным польских СМИ, в демонстрации в центре Варшавы принимали участие более 10 тысяч человек.

Напомним, сегодня Польша отмечает 93-ю годовщину восстановления своей Независимости.