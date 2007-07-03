Украина готова поддержать суверенный статус Косово, если будет резолюция СБ ООН

Украина готова поддержать суверенный статус Косово в случае принятия соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК во время посещения Косово.

«Если суверенный статус края Косово будет поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН, Украина немедленно также поддержит эту резолюцию и будет в полном объеме ее выполнять», - заверил министр.

В то же время А.ЯЦЕНЮК считает целесообразным еще раз вернуться к двусторонним переговорам по определению статуса Косово. «Возможно, еще не все средства и методы исчерпаны», - допустил министр.

В то же время он отметил, что за время его пребывания в Косово разные люди отмечали нецелесообразность таких переговоров. «Но в любом случае, необходимо найти хотя бы минимальные точки касания, поскольку эти две граничащие территории – Сербия и Косово, и они должны как-то жить дальше с определением нового статуса», - добавил министр. По его убеждению, ЕС должен дать четкие перспективы как для Сербии, так и для Косово. А.ЯЦЕНЮК считает, что такие перспективы будут тем фактором, который будет объединять эти две территории.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, мировое сообщество должно быть уверенным, что все органы государственной власти на территории Косово способны в полном объеме взять на себя ответственность за край, и это касается как государственного управления, так и юрисдикции, и всех основных государственных институтов, в том числе и финансового сектора.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что Украина также готова принять участие в гражданской миссии ЕС, которая должна заменить миротворческий контингент ООН в Косово, но для этого также необходима резолюция Совета Безопасности ООН. «Украина готова принять участие в гражданской миссии ЕС, но нужно, чтобы в Совбезе ООН нашли консенсус», - сказал он.

Обращаясь ко всем участникам переговорного процесса о статусе Косово, А.ЯЦЕНЮК выразил надежду, что страны, которые не готовы поддержать Совет Безопасности ООН, делают это не в собственных интересах, а исключительно ради того, чтобы найти другое, лучшее решение этой проблемы.

Как сообщал УНИАН, в начале года спецпредставитель ООН по Косово Марти АХТИСААРИ представил план урегулирования конфликта, которым предусматривается постепенное предоставление независимости Косово с последующим вступлением как Косово, так и Сербии в Евросоюз. Против этого плана выступает Сербия, а также Россия, которая считает, что реализация плана по Косово будет способствовать усилению сепаратистских настроений и стремлений в других регионах с «замороженными» конфликтами, в частности, таких как Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье.