Гордон Браун вступил в должность премьер-министра Великобритании

Гордон БРАУН официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

Сегодня днем королева Великобритании Елизавета ІІ во время аудиенции в Букингемском дворце официально поручила 56-летнему Г.БРАУНУ сформировать новое правительство Ее Величества, передает РИА «Новости».

Г.БРАУН стал одиннадцатым по счету главой Кабинета Министров за время царствования Елизаветы ІІ и 52-м премьер-министром за всю историю существования этого поста в Великобритании.

Ожидается, что окончательный состав своего Кабинета Г.БРАУН объявит 28 июня.

Выступая перед премьерской резиденцией, Г.БРАУН пообещал, что в качестве премьер-министра будет "продолжать слушать людей и учиться у них".

"Я хочу создать такое правительство, которое будет включать в себя все таланты", - указал он, добавив, что это невозможно без опытных политиков всего политического спектра, выходящего за пределы только правящей Лейбористской партии.

"Это будет новое правительство с новыми приоритетами", - подчеркнул новый премьер-министр.

В их числе он назвал развитие здравоохранения, образования, жилищного строительства, а также восстановление доверия к государственным органам власти и поддержание единого духа британской нации.