В Польше вышел журнал с обнаженной Меркель на обложке (фото)

Польский еженедельник Wprost вышел с провокационным изображением-коллажем братьев Качиньских и канцлера германии Ангелы Меркель с голой грудью.

Подпись, сопровождающая фотомонтаж, гласит: «Мачеха Европы». Подзаголовок: «Немцы были адвокатами Польши, а теперь стали нашими прокурорами».

Автор статьи – Мариуш Мушинский, уполномоченный министра иностранных дел Польши по германо-польскому сотрудничеству.

Процесс подготовки саммита и непосредственно сам саммит показали, что кризис в польско-германских отношениях является не только результатом смены власти в Варшаве, произошедшей два года назад, пишет журнал. Непосредственно перед встречей в Брюсселе немецкие средства массовой информации и политики развернули фронтальное наступление на Польшу. Их целью было скомпрометировать поляков и таким образом избежать внесения в повестку дня вопроса о системе голосования.

На саммите Ангеле Меркель была отведена роль доброго полицейского, тогда как другие политики в процессе обсуждения германо-польских отношений изображали злых полицейских. По именам названы президент Европейского парламента Ханс-Герт Поттеринг и два европейских депутата Мартин Шульц и Зильвана Кох-Мерин.

Уже не первый раз правоконсервативный польский еженедельник Wprost выходит с провокационной обложкой: Эрику Штайнбах, главу Союза изгнанных, он изобразил в образе садомазохистки, одетой в нацистскую форму и сидящей на спине у федерального канцлера Герхарда Шредера.

На обложке журнала, главной темой которого было соглашение о газопроводе, у двух политиков, канцлера Шредера и президента Владимира Путина, вместо рук были нарисованы трубы.

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