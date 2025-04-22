Взрывы прогремели на важном военном объекте.

Днем, 22 апреля, в Киржачском районе Владимирской области РФ раздалась серия мощных взрывов. Соответствующими видео поделились местные паблики.

Губернатор региона Александр Авдеев подтвердил информацию о взрывах, отметив, что на месте уже работают экстренные службы.

"Более подробная информация будет сообщена позже", - сообщил он.

МЧС по Владимирской области выпустило экстренное предупреждение с просьбой к местным жителям отказаться от поездок в зону, где гремят взрывы. В зоне поражения оказался поселок Барсово, где находится важный военный объект - 51-й Арсенал ГРАУ Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации.

"Проводится эвакуация н.п. Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы. Соблюдайте меры безопасности, сохраняйте спокойствие", - сообщили в администрации района Барсово.

Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала, хотя возле объекта, где гремят взрывы, уже замечены машины скорой помощи. Причина происшествия пока не раскрывается.

Что известно про 51-й Арсенал ГРАУ

Как пишут эксперты Defense Express, этом место находилось под прикрытием самой концентрированной системы ПВО РФ. Проектная емкость этого учреждения составляет 264 тысячи тонн различных боеприпасов.

Арсенал находится к востоку от Москвы и в 530 км от границы с Украиной. Его приблизительная площадь составляет 3,5 кв. км.

Всего на 51-м арсенале ГРАУ есть 45 отдельных хранилищ и 30 площадок для хранения боеприпасов.

Атаки дронов на военные объекты в России

Как писал УНИАН, за последнее время было совершено несколько атак дронов на военные и стратегические объекты по производству оружия в России.

В ночь на 31 марта беспилотники атаковали Калужскую область России, под ударом мог оказаться военный аэродром "Шайковка", на котором РФ располагает свою стратегическую авиацию. По словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, там базируются самолеты Ту-22, которые наносят удары ракетами Х-22, Х-32.

Позже была атакована дронами база ракетной бригады ВС РФ в российском городе Шуя Ивановской области.

Кроме того, дроны СБУ атаковали завод по производству взрывчатки "Промсинтез" в Самарской области России. Завод является одним из ведущих производителей промышленных взрывчатых веществ, таких как аммонал, аммонит и гранулит, не только в России, но и странах СНГ.