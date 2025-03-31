Такие удары ломают логистику врага, убежден Анатолий Храпчинский.

В ночь на 31 марта беспилотники атаковали Калужскую область России, под ударом мог оказаться военный аэродром "Шайковка", на котором РФ располагает свою стратегическую авиацию.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт.

"Самолеты Ту-22 М3 там базируются. Это те самолеты, которые наносят удары ракетами Х-22, Х-32. Мы продолжаем бить по ядерной триаде РФ, по самолетам стратегической авиации, которые могут нести ядерное оружие", - отметил Храпчинский.

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Он добавил, что после удачного удара Сил обороны Украины по аэродрому "Энгельс", россияне будут искать решение относительно того, куда передислоцировать свою авиацию и мощности для нанесения массированных ударов.

"РФ будет искать место, куда им передислоцировать. А здесь мы продолжаем бить по этим аэродромам, которые находится на доступном для нас расстоянии. Поэтому это затрудняет принятие решения и дальше ломает логистику врага", - добавил Храпчинский.

Удары Сил обороны Украины по РФ: что известно

Накануне в Генштабе раскрыли последствия атаки Сил обороны Украины по Энгельсу. Сообщается, что враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. Это произошло, в частности, и в результате вторичной детонации.

Между тем Forbes отмечает, что кампания дальнобойных ударов Украины по российским военным заводам и складам боеприпасов дала неоднозначные результаты. По данным аналитика Дэвида Акса, эти удары принесли облегчение гражданским, однако не пораженные ракеты не влияют на ситуацию на поле боя.

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