Издание посчитало, сколько оккупанты потеряли, учитывая количество уничтоженных авиационных ракет.

Массированные атаки на авиабазу "Энгельс" Саратовской области обошлись России в 960 миллионов долларов, пишет Forbes.

Утром 20 марта украинские беспилотники в третий раз за последние 10 недель нанесли удар по авиабазе "Энгельс", где расположены стратегические бомбардировщики. По информации Генерального штаба Украины, в результате взрывов было уничтожено 96 крылатых ракет Х-101, которые являются одними из ключевых вооружений России для ударов по Украине.

Эти ракеты, запускаемые бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160, имеют дальность полета 900 км и оснащены боеголовками весом 450 кг. Генштаб в Киеве сообщил, что эти боеприпасы были подготовлены Москвой для атак на украинские города в ближайшее время.

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Уничтоженные 96 ракет - это эквивалент двухмесячного производства завода КБ "Радуга" под Москвой. Стоимость каждой Х-101 составляет не менее 10 миллионов долларов, что означает, что общие потери России от удара по "Энгельсу" могут достигать 960 миллионов долларов, не учитывая повреждения топливных складов и других объектов на базе.

Когда 20 марта на авиабазе раздались взрывы и поднялись клубы дыма, Украинский центр стратегических коммуникаций иронично отметил, что Энгельс "столкнулся с серьезными трудностями". Но эти проблемы начались еще раньше.

8 января украинские беспилотники преодолели более 650 км, чтобы нанести удар по району Саратовской области, где расположена база. Тогда взрывы вызвали пожар на складе, где хранилось 800 000 тонн горючего. Огонь бушевал почти неделю и был полностью ликвидирован только 14 января, когда украинские дроны совершили еще одну атаку. В тот день СтратКом предупредил: "Злочестивым не будет отдыха".

Ограниченный эффект атак

Украина создала широкий арсенал дальнобойных беспилотников, в том числе модифицированные спортивные самолеты, способные нести сотни кг взрывчатки на расстояние до 1300 км. Также была разработана дальнобойная версия крылатой ракеты "Нептун", которая уже применялась в бою.

Большинство этих ударов направлены на российские склады боеприпасов, такие как база в Энгельсе. Однако аналитическая группа Frontelligence Insight сообщает, что более половины зафиксированных атак с сентября по февраль "имела ограниченное воздействие". Российские ремонтные бригады оперативно восстанавливали поврежденные объекты, а военная промышленность находила способы компенсировать потери.

По словам экспертов, более эффективными могли бы быть более частые атаки с применением более мощных боеприпасов, чем легкие ударные дроны. Однако Украина имеет ограниченный доступ к высокоточным западным ракетам большой дальности, таким как британские Storm Shadow, французские SCALP и американские ATACMS. Собственное производство подобных систем, включая "Нептуны", еще не достигло необходимого масштаба.

Именно поэтому украинская стратегия в последнее время изменилась: теперь беспилотники чаще атакуют критически важную нефтяную инфраструктуру России, которая имеет значительное экономическое влияние. Украинские военные рассчитывают, что удары по энергетическому сектору будут иметь долгосрочные последствия, в отличие от атак на склады боеприпасов. Даже если взрывы складов выглядят эффектнее на камеру.

Удар по аэродрому "Энгельс" - что известно

Напомним, на прошлой неделе СБУ и ССО нанесли дроновых атак по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ. Вследствие атаки на аэродроме произошел пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Кроме того, во время атаки вражеская ПВО была не способна противодействовать украинским беспилотникам.

В британской разведке отмечали, что этот удар был "самой успешной" атакой по вражеским боеприпасам за 2025 год. Подчеркивалось, что атака "нанесла значительный ущерб" и "вероятно, сорвет ударные операции с этого аэродрома".

В то же время военный аналитик Алексей Гетьман отмечал, что для полного уничтожения аэродрома нужно осуществить атаку не дронами, а ракетами, и это "лишь вопрос времени".

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