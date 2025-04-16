В населенном пункте базируется 112-я ракетная бригада Вооруженных сил РФ, которая запустила ракеты по Сумам.

В среду, 16 апреля, в российском городе Шуя Ивановской области прогремели взрывы. В местных пабликах сообщили, что речь идет об атаке беспилотников.

По предварительным данным, целью был военный городок в Шуе. Сообщается, что зафиксированы прилеты как минимум пяти БПЛА. Первые взрывы раздались еще ночью.

Примечательно, что в Шуе базируется 112-я ракетная бригада Вооруженных сил РФ, которая атаковала ракетами Сумы 13 апреля.

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"По оперативным данным штаба, погибших нет, двум легко пострадавшим оказана медпомощь. Система оповещения отработала штатно. Эвакуация не объявлялась. Специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий", - сообщили местные власти в Иваноской области.

В то же время, Минобороны РФ объявило, что над областью "уничтожены семь украинских БПЛА самолетного типа".

Обещание украинских военных отомстить за Сумы

Как писал УНИАН, 13 апреля оккупанты нанесли удар по центру Сум баллистическими ракетами. В результате атаки погибли 34 человека, среди них - двое детей. Еще 119 человек получили ранения.

Удар по центру города был нанесен двумя баллистическими ракетами. Одна из них была с кассетным боеприпасом для максимального поражения.

В ответ на атаку на мирное население в Вербное воскресенье в ВСУ поклялись отомстить России за Сумы. Генштаб объявил, что Россия получит в ответ ярость украинцев и неотвратимое возмездие.

В то же время 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада подготовила снаряды, на которых было написано "За Сумы". Военные пообещали, что будут уничтожать врага с особой яростью.

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