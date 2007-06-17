Во Франции завершилось голосование, социологи говорят, что знают результаты

Во Франции завершилось голосование во втором туре выборов в нижнюю палату парламента - Национальное собрание. Во втором туре боролись кандидаты, набравшие после первого тура 10 июня свыше 12,5% голосов. Победители присоединятся к избранным в первом туре 110 депутатам, абсолютное большинство из которых - представители правящей право-консервативной партии союз за народное движение (СНД).

Всего в Национальном собрании 577 мест.

По данным социологических институтов, СНД, представитель которой Николя САРКОЗИ победил на президентских выборах, вероятно, получит из них от 379 до 411. (Позже, когда появились предварительные официальные данные, эта цифра оказалась ниже - около 330, при 205-210 - у социалистов. - УНИАН).

Основной силой левой оппозиции останется Социалистическая партия - она может получить от 125 до 156 мест. От 10 до 15 мандатов, вероятно, достанется коммунистам, по два-три - "зеленым" и демократам-центристам.

Крайне правый Национальный фронт, чей лидер Жан-Мари Ле ПЕН был четвертым на президентских выборах, судя по всему, не сможет провести в Национальное собрание ни одного депутата.