Буш постеснялся на людях говорить с Папой о Путине

Президент США Джордж Буш, посетивший с рабочим визитом Ватикан, на людях не нашел ответа на вопрос Папы Римского Бенедикта XVI о результатах встречи в Владимиром Путиным, сообщает AP.

"Э-э... Давайте я чуть позже расскажу", - сказал американский президент, обведя глазами столпившихся вокруг журналистов.

Папа возражать не стал. Разговор о встрече с президентом России зашел во время обсуждения итогов только что закончившегося саммита G8, одним из центральных событий которого стали переговоры между Путиным и Бушем.

Вместо рассказа о своей встрече с российским лидером президент США поведал Папе, как активно США борются против СПИДа, голода и нищеты в Африке. Он также пообещал понтифику добиться от Конгресса увеличения финансирования программ помощи беднейшим странам мира.

Под занавес встречи Буш подарил Папе трость, сделанную бывшим техасским бомжом. Папа отблагодарил Буша картиной с изображением собора Святого Петра в Ватикане и несколькими монетами.

Освещавшие встречу журналисты отметили, что Буш называл собеседника "сэр" вместо положенного по протоколу "Ваше Святейшество", а начал встречу со слов "How ya doin`?" что приблизительно можно перевести выражением "Ну, как оно?"

Лента.ру