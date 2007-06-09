Президент Польши поддержал план США по размещению ПРО

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ вновь выразил поддержку планам США по размещению в Польше элементов американской противоракетной обороны, сообщает радио «Свобода».

Между обеими странами существует полное согласие относительно того, что американская система послужит укреплению европейской безопасности, сказал Л.КАЧИНЬСКИЙ после встречи с президентом США Джорджем БУШЕМ.

Глава Белого дома провел вчера в Польше несколько часов, после чего вылетел в Италию.