Арестованы еще четверо граждан Украины

Министерство иностранных дел Украины принимает все меры по обеспечению юридической защиты граждан Украины и настойчиво призывает белорусские власти освободить украинцев и других задержанных в Минске во время проведения мирных акций протеста со стороны оппозиции.

На этом акцентируется в заявлении пресс-службы МИД, переданной УНИАН. В ней, в частности, отмечается, что 25 марта близко 17-ти часов правоохранительными органами Республики Беларусь на площади Независимости в Минске задержаны четыре гражданина Украины (две женщины и двое мужчин). Задержанных доставлено в Центральный РОВД г.Минска.

Посольство Украины в Беларуси принимает все меры для встречи с украинскими гражданами.

Сегодня же консул Посольства Украины в Беларуси посетил в приемщике-распределителе ГУВД Минского горисполкома трех граждан Украины, арестованных 21 и 24 марта с.г.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, украинцы чувствуют себя удовлетворительно, жалоб на условия содержания или неподобающее отношение к ним со стороны обслуживающего персонала приемщика-распределителя не высказывали. На просьбу консула администрация приемщика-распределителя разместила всех арестованных граждан Украины в одной камере. Консул передал им книги и предметы личной гигиены.