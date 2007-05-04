Посол США убедил украинского министра присоединиться к борьбе с коррупцией

Министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр ПОПОВ и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР обсудили вопросы сотрудничества в области реформирования жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как сообщили УНИАН в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Украины, в частности, А.ПОПОВ проинформировал В.ТЕЙЛОРА о приоритетах политики правительства Украины в области реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства.

Стороны также обсудили перспективы реализации в Украине новой программы технической помощи правительства США «Вызовы тысячелетия», в частности, направление ресурсов на развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства. А.ПОПОВ подтвердил готовность возглавляемого им министерства участвовать в реализации Пороговой программы, направленной на борьбу с коррупцией в Украине. Эта программа должна стать подготовительным этапом к реализации программы «Вызовы тысячелетия».

Министр отметил, что взаимодействие с международными финансовыми и донорскими организациями в привлечении инвестиций в область жилищно-коммунального хозяйства является одним из приоритетов в деятельности Минжилкоммунхоза. В частности, были обсуждены вопросы участия представителей посольства и USAID в работе круглого стола с представителями международных донорских организаций, который должен состояться 1 июня этого года, а также поддержки других инициатив Министерства (в первую очередь, образование ресурсного центра по вопросам поддержки и развития жилищно-коммунального хозяйства, постоянно действующей координационной группы при Министерстве из числа представителей иностранных компаний, донорских организаций, которые работают в области жилищно-коммунального хозяйства).