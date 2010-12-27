2010 год установил рекорд по числу и масштабам природных катастроф

2010 год установил печальный рекорд по числу и масштабам природных катастроф. Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи Кристалина Георгиева. Она сообщила, что жертвами стихийных бедствий по всему миру стали свыше 300 тысяч человек, экономике причинен ущерб на 180 миллиардов евро, тогда как в предшествовавших годах ущерб исчислялся суммами в 70-80 млрд евро.

По словам Георгиевой, которые приводит Deutsche Welle, особенно крупными катастрофами стали землетрясение на Гаити, в результате которого погибли почти 250 тысяч человек, и опустошительное наводнение в Пакистане, от которого пострадали 20 миллионов жителей.

Еврокомиссар констатировала, что природные катастрофы 2010 года отличались поистине гигантскими масштабами долгосрочных последствий, на преодоление которых потребуются многие десятилетия. В качестве примеров она привела также лесные пожары в России, наводнения в Болгарии и Польше и нефтяную катастрофу в Мексиканском заливе.

По мнению Кристалины Георгиевой, в ближайшие годы число природных катастроф в мире только увеличится. Это вызвано в первую очередь изменением климата и ростом населения Земли. Она подчеркнула, что зависимость жертв стихии от помощи со стороны ЕС возрастет, и выступила за развитие сотрудничества со странами, наиболее сильно страдающими от климатических изменений, а также за создание всемирной сети для раннего оповещения о наводнениях и ураганах и оказания быстрой помощи пострадавшим.