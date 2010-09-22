Президенты Украины и Израиля обсудили перспективы

Президенты Украины и Государства Израиль Виктор ЯНУКОВИЧ и Шимон ПЕРЕС во время встречи в Нью-Йорке обсудили состояние и перспективы отношений между Украиной и Израилем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, речь шла, в частности, о возможностях оживления сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и научно-технической сферах.

«Приятно отметить, что мы договорились ввести безвизовый режим - это существенно увеличит контакты между гражданами наших стран, в первую очередь - представителями бизнеса», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Главы государств отдельно затронули вопрос подготовки визита Президента Израиля в Украину, который должен вскоре состояться. Стороны отметили, что этот визит должен дать практические результаты для обеих стран. «Мы хотели бы открыть новую главу в наших отношениях, используя возможности наших стран», - отметил, в частности, Ш.ПЕРЕС.

В контексте темы сегодняшнего заседания Генеральной Ассамблеи ООН (относительно прогресса в достижении Целей развития, определенных в Декларации Тысячелетия) главы государств обсудили пути преодоления мирового продовольственного кризиса. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина владеет значительным потенциалом в области сельского хозяйства, который должен быть использован в преодолении мирового продовольственного кризиса.