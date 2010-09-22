75 китов-пилотов выбросились на берег Новой Зеландии
09:41, 22 сентября 2010Мир
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25 из них уже погибли
По меньшей мере 75 китов-пилотов выбросились сегодня на мелководье вблизи новозеландского острова Северный. 25 из них уже погибли.
К операции по спасению китов привлечены представители природоохранных организаций и местные жители, сообщает «Газета.ру».
Что заставляет этих гигантов выбрасываться на берег, для ученых пока остается загадкой. Внешне напоминающие дельфинов, киты-пилоты, известные также как киты-гринда, очень дружелюбны. Они достигают в длину до 6 метров и весят примерно около трех тонн.
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