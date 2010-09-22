США: Россия может вступить в НАТО, если захочет

Вступление России в НАТО возможно, однако она должна сама принять решение об этом и понять, соответствует ли членство ее интересам, заявил постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер, сообщает РИА "Новости".

«У меня очень простой взгляд на возможность вступления России в НАТО. Североатлантический договор ясно говорит, что каждая страна, каждая европейская страна имеет право вступить в НАТО. Россия является европейской страной и, соответственно, имеет право вступить в альянс. Но членство России - не решение НАТО, это решение российского руководства... и вопрос соблюдений установленных правилами процедур... Вступление России в альянс возможно, но должно соответствовать интересам России, и она должна принять сама это решение», - сказал Даалдер во вторник на брифинге в пресс-центре для иностранных журналистов в Вашингтоне.

Американский дипломат выступил накануне встречи Совета Россия-НАТО, которая пройдет 22 сентября в Нью-Йорке.