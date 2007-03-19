Конституционный суд назвал 12 кандидатов в президенты (список)

Конституционный суд Франции назвал имена 12 кандидатов в президенты страны. За кресло президента Франции в ходе выборов 22 апреля 2007 года будут бороться представительница социалистов Сегулен Руаяль, лидер "Союза за французскую демократию" Франсуа Байру, а также министр внутренних дел Николя Саркози и другие политики, которым удалось заручиться поддержкой пятисот глав французских муниципалитетов, сообщает AFP.

Помимо Руаяль, Саркози и Байру, в апрельских выборах примет участие Жан-Мари Ле Пен, глава ультраправого "Национального фронта". Уступивший Жаку Шираку во втором туре выборов 2002 года, Ле Пен успел собрать 500 подписей, необходимых для участия в президентских выборах, лишь за два дня до истечения времени на подачу заявки. Ранее сообщалось, что список лиц, поддерживающих Ле Пена, был украден неизвестным хакером, что поставило предвыборную кампанию политика под угрозу.

Конкуренцию Ле Пену составят оппозиционеры: председатель коммунистической революционной лиги (LCR) Оливье Безансено (Olivier Besancenot), некогда главный французский антиглобалист Жозе Бове (Jose Bove), коммунист Мари-Жоржу Бюффе (Marie-George Buffet), троцкистка Арлетт Лагийер (Arlette Laguiller) и Жерар Шиварди (Gerard Schivardi) из Рабочей партии, а также бывший министр охраны окружающей среды Франции Доминик Вуане (Dominique Voynet). Также кандидатами на пост президента Франции являются Филип де Вилье (Philippe de Villiers) из национального Движения за Францию и Фредерик Ниу (Frederic Nihous) из партии Охоты, рыбной ловли, природы и традиций.

Лента.ру