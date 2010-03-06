ФСБ доложила Медведеву о виновных в подрыве Невского экспресса

В России ФСБ раскрыла виновных в подрыве «Невского экспресса» в ноябре прошлого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава ФСБ Александр БОРТНИКОВ доложил сегодня президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.

«После подрыва «Невского экспресса» в ноябре прошлого года ФСБ организовала разработку одной из бандгрупп в Ингушетии, которая обоснованно подозревалась в этом преступлении. В результате оперативно-розыскных мероприятий были получены дополнительные материалы, которые подтверждали выдвинутую версию», - сказал А.БОРТНИКОВ.

По его словам, в ходе работы спецслужб было выявлено еще 15 особо опасных преступлений, совершенных этой бандитской группировкой, в том числе убийства сотрудников правоохранительных органов, подрывы объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры.

«В связи с особой опасностью этой бандгруппы было принято решение провести специальную операцию, которую мы проводили силами ФСБ 2 - 3 марта этого года в поселке Экажево Назрановского района», - подчеркнул он.

А.БОРТНИКОВ сообщил, что в результате спецоперации 10 активных участников бандгруппы были задержаны, 8 боевиков, оказавших активное вооруженное сопротивление, уничтожены.

«Среди убитых опознан и один из главных идеологов бандподполья на Северной Кавказе Саид Бурятский он же Александр Тихомиров», - сказал он.

А.БОРТНИКОВ также сообщил, что обнаружены вещественные доказательства о причастности бандгруппы к подрыву «Невского экспресса», также найдены компоненты взрывных устройств, идентичные тем, которые применялись при подрыве этого поезда.

«На месте проведения спецоперации обнаружены вещественные доказательства, которые имеют непосредственное отношение к подрыву поезда, совершенному этой бандгруппой в ноябре прошлого года», - подчеркнул глава ФСБ.

«Были проведены генетические экспертизы бандитов на причастность к подрыву поезда «Невский экспресс», совершенному в ноябре прошлого года. Эти все материалы дают основание считать, что именно они принимали участие в этом преступлении», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, скорый поезд № 166 «Невский экспресс» сообщением Москва - Санкт-Петербург потерпел катастрофу 27 ноября вечером на Октябрьской железной дороге приблизительно в километре от административной границы Новгородской и Тверской областей. В соответствии с основной версией правоохранительных органов, причиной катастрофы стал теракт. По последним данным, в результате аварии «Невского экспресса» погибли 27 человек.

МИД Украины подтвердил, что в результате катастрофы поезда «Невский экспресс» пострадал один гражданин Украины.