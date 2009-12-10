На «Ариане» не работает один из двигателей

В Службе внешней разведки выражают надежду, что за 5-7 дней «Ариана» своим ходом дойдет до ближайшего безопасного порта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

По его словам, сейчас продолжаются регламентные работы по возобновлению жизнедеятельности судна, ремонту двигателей и навигационных систем, обеспечению его топливом, питьевой водой, продуктами питания, медикаментами.

В то же время Н.МАЛОМУЖ отметил, что, по информации, которой располагает спецслужба, один из двигателей «Арианы» не работает.

«Учитывая, что при таких условиях судно будет идти со скоростью около 4 узлов в час, оно может добраться до ближайшего безопасного порта через 5-7 дней», - сказал Н.МАЛОМУЖ.