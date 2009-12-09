Умер второй украинец, пострадавший во время пожара в «Хромой лошади»

Cегодня, 9 декабря, в пермской больнице умер еще один украинец, пострадавший во время пожара в ночном клубе 5 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию посольства Украины в Российский Федерации.

На данный момент решаются организационные вопросы, связанные с перевозкой тела умершего в Украину.

Дело находится на особом контроле МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 декабря произошел пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь". По данным следствия, один из фейерверков поджег соломенный подвесной потолок, в помещении почти мгновенно распространился дым, вскоре погас свет. В тот момент в клубе было около 250 человек. По последним данным, погибли 125 человек, среди них двое граждан Украины.