НАТО проявляет беспрецедентный интерес к процессам в Украине

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО отмечает интерес стран-членов НАТО к процессам, которые проходят в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам после заседания Комитета Украина-НАТО.

«Сегодня был беспрецедентный интерес со стороны министров иностранных дел: 16 министров принимали участие в заседании комитета», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что в ходе обсуждения все министры положительно оценили выполнение Украиной годовой национальной программы за 2009 год, а также участие Украины в миротворческих операциях НАТО.

Кроме того, по словам П.ПОРОШЕНКО, представители стран Альянса положительно отметили и тот факт, что во время нынешней президентской кампании тема НАТО фактически не используется основными кандидатами в президенты.

Вместе с тем П.ПОРОШЕНКО сообщил, что не обошлось и без критики, при этом большинство критических замечаний касалось проблем Украины с финансированием реформирования Вооруженных сил.