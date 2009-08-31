Разгорается конфликт за морские пути в Абхазию

Абхазия обещает арестовывать грузинские суда в нейтральных водах Черного моря, "подобно тому, как это делает грузинская сторона", сообщил РИА Новости министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Так он прокомментировал приговор к 24 годам тюрьмы капитана турецкого танкера Buket, который был задержан грузинскими пограничниками в середине августа по обвинению в нарушении таможенных правил в особо крупных размерах и нарушении правил въезда на оккупированную территорию. Сухуми заявляет, что танкер был задержан в нейтральных водах.

Руководитель департамента пограничной охраны - замруководителя Пограничной службы ФСБ России генерал-лейтенант Евгений Инчин в пятницу сообщил, что береговая охрана ФСБ РФ совместно с абхазскими пограничниками обеспечит безопасность судов, следующих в Абхазию, от задержаний со стороны Грузии.

Соглашение РФ с Абхазией об охране границы предусматривает совместные действия по обеспечению безопасности в территориальных водах Абхазии, подчеркнул генерал: "В составе пограничного управления ФСБ по Абхазии есть группа катеров, которые будут решать эту задачу, то есть обеспечивать неприкосновенность (судов)".

Осенью 2008 г. парламент Грузии принял закон "Об оккупированных территориях", ограничивающий экономическую деятельность и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. Таким образом суда, без разрешения следующие в Абхазию, с точки зрения Грузии не только нарушают пограничный режим, но и сотрудничают с сепаратистским режимом.