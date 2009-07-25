Немецкие войска захватили столицу талибов на севере Афганистана

В ходе большого наступления, развернутого на севере Афганистана в районе Кундуза, военнослужащие бундесвера, поддерживающие действия афганской армии, поставили под свой контроль главный опорный пункт боевиков город Чардара (Char Darah), сообщает Stern.

Талибы и другие боевики были выбиты из региона. По меньшей мере, 13 из них были убиты, многие получили ранения. В ходе боев погибли также четверо солдат афганской армии. Среди военнослужащих бундесвера раненых и погибших нет.

В ходе боев на севере Афганистана немецкие военнослужащие из сил быстрого реагирования международного контингента ISAF впервые применили против талибов бронетехнику и тяжелое вооружение.

По некоторым данным, в операции участвовали 300 немецких солдат. Министр обороны ФРГ Франц Йозеф Юнг обосновал необходимость ее проведения обострением обстановки в регионе Кундуза, где за последнее время участились нападения талибов. С афганской стороны в операции, получившей название "Орел", принимали участие около 900 военнослужащих.

Юнг подчеркнул, что происходящее не является войной и что речь идет о мерах по стабилизации обстановки. Между тем ряд немецких политиков высказали озабоченность эскалацией боевых действий на севере Афганистана, отметив, что формулировка "операция по стабилизации обстановки" не отражает того, что происходит в регионе.

Согласно данным опроса, проведенного в начале июля, две трети граждан ФРГ выступают за скорейший вывод немецкого контингента ISAF из Афганистана. Со своей стороны Франц Йозеф Юнг заявил, что немецкие войска останутся в Афганистане еще на пять-десять лет.

Лента.ру