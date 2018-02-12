В Лондоне закрыли аэропорт из-за найденной возле Темзы бомбы времен Второй мировой войны

08:57, 12 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает BBC. Находку обнаружили в доках во время плановых работ в аэропорту на востоке британской столицы.

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Специалисты позже подтвердили взрывной характер найденного устройства и аэропорт был закрыт в 22:00. Администрация аэропорта советует пассажирам не ехать в аэропорт и обращаться за информацией к своей авиакомпании.

В районе, где была найдена бомба, установили периметр безопасности. Полиция работает над обезвреживанием взрывчатки.

Ранее в США самолет вернулся в аэропорт из-за голого пассажира, который закрылся в туалете.

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