В Лондоне закрыли аэропорт из-за найденной возле Темзы бомбы времен Второй мировой войны

Находку обнаружили в доках во время плановых работ в аэропорту на востоке британской столицы.

Аэропорт "Лондон-Сити" закрыли после того, как неподалеку от Темзы была найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает BBC. Находку обнаружили в доках во время плановых работ в аэропорту на востоке британской столицы.

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Специалисты позже подтвердили взрывной характер найденного устройства и аэропорт был закрыт в 22:00. Администрация аэропорта советует пассажирам не ехать в аэропорт и обращаться за информацией к своей авиакомпании.

В районе, где была найдена бомба, установили периметр безопасности. Полиция работает над обезвреживанием взрывчатки.

Ранее в США самолет вернулся в аэропорт из-за голого пассажира, который закрылся в туалете.