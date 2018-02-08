В США самолет вернулся в аэропорт из-за запершегося в туалете голого пассажира

"В самолете был человек, который забаррикадировался или заперся в туалете. Бортпроводники обнаружили, что он был голый", - сообщили в полиции.

Пассажирский с​амолет авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета в городе Анкоридж в штате Аляска из-за голого пассажира, который закрылся в туалете. На борту Boeing 737, который следовал рейсом Анкоридж-Сиэтл, находилось 178 пассажиров.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на местный телеканал KTVA. "В самолете был человек, который забаррикадировался или заперся в туалете. Бортпроводники обнаружили, что он был голый", - сказал представитель полиции.

Пассажир не следовал инструкциям бортпроводников, в связи с чем экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту вылета. После приземления лайнера пассажира задержали сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, ранее в США затаившийся в самолете воробей сорвал рейс.