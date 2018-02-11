В СК РФ среди версий крушения Ан-148 рассматривают погодные условия, человеческий фактор и неисправность самолета

Следственные действия проводятся в Московской, Оренбургской и Саратовской областях.

Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, среди них - погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна.

Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, сообщает ТАСС.

«Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета, и другие возможные варианты развития событий», - отметила она.

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Петренко также сообщила, что следственные действия по делу проводятся в трех регионах России - Московской, Оренбургской и Саратовской областях. Сейчас следователи работают на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово.

«Следователи устанавливают работников аэропорта Домодедово, готовивших воздушное судно к полету, и уже приступили к их допросам. Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета», - сказала она.

Представитель СК РФ добавила, что в рамках расследования изучается вся техническая составляющая подготовки к вылету потерпевшего крушение самолета, истребован список пассажиров. Кроме того, следователи изымают эксплуатационную документация в компании "Саратовские авиалинии" и допрашивают ее сотрудников.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил. В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.