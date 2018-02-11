В Подмосковье разбился пассажирский самолет: на борту находилось более 70 человек

В данный момент спасатели проверяют информацию о падении пассажирского самолета в Раменском районе Подмосковья.

В Подмосковье пропал с радаров пассажирский самолёт Ан-148, на борту находилось 71 человек.

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Как сообщили УНИАН, в МЧС России самолёт пропал с радаров через две минуты после взлёта и следовал по маршруту аэропорт Домодедово - Орск.

«К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей», - заявили в ведомстве.

На борт находилось 71 человек, из них 6 членов экипажа.

Самолет принадлежит «Саратовским авиалиниям».

Согласно данным портала Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов, скорость Ан-148 после 13:26 (по Киеву) начала резко снижаться.