В Подмосковье разбился пассажирский самолет: на борту находилось более 70 человек

14:55, 11 февраля 2018
Мир
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Сообщения о катастрофе поступили от очевидцев / фото aviawiki.com

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Как сообщили УНИАН, в МЧС России самолёт пропал с радаров через две минуты после взлёта и следовал по маршруту аэропорт Домодедово - Орск.

«К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей», - заявили в ведомстве.

На борт находилось 71 человек, из них 6 членов экипажа.

Самолет принадлежит «Саратовским авиалиниям».

Согласно данным портала Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов, скорость Ан-148 после 13:26 (по Киеву) начала резко снижаться.

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Теги: #Россия#катастрофа Ан-148
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