В Подмосковье разбился пассажирский самолет: на борту находилось более 70 человек
14:55, 11 февраля 2018
6893 5
В данный момент спасатели проверяют информацию о падении пассажирского самолета в Раменском районе Подмосковья.
Сообщения о катастрофе поступили от очевидцев / фото aviawiki.com
В Подмосковье пропал с радаров пассажирский самолёт Ан-148, на борту находилось 71 человек.
Читайте такжеВ России объяснили отказ вернуть Польше обломки самолета Качиньского
Как сообщили УНИАН, в МЧС России самолёт пропал с радаров через две минуты после взлёта и следовал по маршруту аэропорт Домодедово - Орск.
«К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей», - заявили в ведомстве.
На борт находилось 71 человек, из них 6 членов экипажа.
Самолет принадлежит «Саратовским авиалиниям».
Согласно данным портала Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов, скорость Ан-148 после 13:26 (по Киеву) начала резко снижаться.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Падения пассажирского Ан-148 в Подмосковье